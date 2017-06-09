Karne töreni çıkışında öğrenci kavgası: 3 yaralı

Adana'da karne alıp okuldan çıkan öğrenciler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Adana'da karne alıp okuldan çıkan öğrenciler arasında çıkan kavgada 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Halıcılar Anadolu Lisesi öğrencileri E.K., Ş.B. ve A. E.Ö. karnelerini alıp okuldan çıktı. Bu sırada aynı okulda okuyan K.O., U.A. ve S.A. isimli öğrenciler de karneleri alıp okuldan çıktı. Daha önce aralarında husumet bulunan bu iki arkadaş grubu okula yakın bir sokakta karşılaştı. Birbirine laf atan grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklar kullanılınca E.K., Ş.B. ve A.E.Ö. bacak ve kollarından yaralandı. 3 şüpheli öğrenci ise kaçtı. Hemen çevredeki vatandaşlar olay erine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı öğrenciler Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis çevrede şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı ileri sürülen K.O.'yu yakaladı. K.O. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis diğer şüphelileri de yakalamak için çalışma başlattı.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya /İHA)