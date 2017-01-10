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Karlov'un adı Çankaya'da sonsuza kadar yaşayacak
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Karlov'un adı Çankaya'da sonsuza kadar yaşayacak

Suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi salonuna verildi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 'Biz siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz, inancımız ne olursa olsun Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz' dedi.

Suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adı, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki sergi salonuna verildi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz, inancımız ne olursa olsun Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) 19 Aralık 2016'da katıldığı "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" fotoğraf sergisinde uğradığı menfur saldırıda öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un adını, yaşamını yitirdiği sergi salonuna verdi. Çankaya Beldiye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de katıldı.

"Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Andrey Karlov'un isminin verildiği salonun açılışında yaptığı konuşmada, Büyükelçi'nin öldürülmesinin Türk ve Rus halklarını derinden yaraladığını belirtti.

Türkiye ile Rusya'nın diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerinin düzeldiği dönemde Karlov'un öldürülmesiyle iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra dostluğun da hedef alındığını ifade eden Taşdelen, şöyle devam etti: "Biz siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz, inancımız ne olursa olsun Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Şunun altını özellikle çizmek gerekiyor, terör bir insanlık suçudur, terörü kim yaparsa yapsın katlettiği insanlıktır ve bu nedenle gücümüzün yettiğince terörü lanetliyoruz. Terör asla amacına ulaşamayacak, terörün en büyük amacı halkı, bizleri sindirmek. Biz de her terör eyleminde haykırıyoruz ki asla başarılı olamayacak. Bu saldırılarda hayatını kaybeden askerimize, polisimize ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biz siyasi düşüncemiz, etnik kökenimiz, inancımız ne olursa olsun Türkiye'de barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye bu zamana kadar nasıl geldiyse, bundan sonra da yoluna dimdik devam edecek. Barış adına, kardeşlik adına, dostluk adına Sayın Karlov'un adı, öldürüldüğü salonda sonsuza dek yaşayacak."

Anma Konseri

Törenin ardından, Büyükelçi Andrey Karlov'un anısına, tenor Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov tarafından "Andrey Karlov Anma Konseri" gerçekleştirildi. ÇSM'nin Yaşar Kemal Salonu'nda düzenlenen konserde, ikili anma törenine gelen sanatseverlere Türkçe ve Rusça şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyiciler "Sarı Gelin" ve "Ah Bir Ateş Ver" şarkılarında tenor Mutlu'ya uzun süre eşlik ederken, piyanist Rahmedov'un performansı dakikalarca alkışlandı.
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