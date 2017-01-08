08.01.2017 22:49 Karlı yolda mahsur kalan yolcular kurtarıldı

Kurucaşile yolunda yoğun kar nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs Özkarkom ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurucaşile yolunda yoğun kar nedeniyle 30 yolcusuyla mahsur kalan otobüs Özkarkom ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Cide'de cenazeleri defnettikten sonra yola çıkan 34 LA 2837 plakalı otobüs, Bartın-Kurucaşile karayolu Curumlu-Karaman arasında mahsur kaldı. 30 yolcusu bulunan otobüs, bölgedeki köylerde kar temizlemesi yapan Bartın İl Özel İdaresi Özkarkom karla mücadele ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

