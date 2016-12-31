31.12.2016 15:23 Karlı havada paraşüt keyfi

Tekirdağlı yamaç paraşütü tutkunları, 600 metreden atlayarak karlı havada uçmanın keyfini çıkardı. Tekirdağlı yamaç paraşütü tutkunları, 600 metreden atlayarak karlı havada uçmanın keyfini çıkardı.



Uçmakdere Yamaç Paraşütü kulübü üyeleri, Şarköy ilçesinde bulunan Ganos dağlarındaki Ayvasıl Tepesi'ne zorlu bir tırmanış yaparak buradan paraşütle atlayıp karlı ve soğuk havada paraşütle uçmanın keyfini çıkardı.



Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü Eğitmeni Kadir Aksoy, yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak yamaç paraşütü eğitimi planlamıştık, biz tepeye kar yağdığını öngörememiştik. Hava şartları çok uygundu, sertliği ve yönü itibariyle. Tepeye çıkarken aracımız kara saplandı, yaya çıkmak zorunda kaldık. Tepe komple 30 santim karla kaplıydı. P3 orta seviye eğitimi yapmak için çıkmıştık, eğitim kapsamında deniz üzerinde, tehlikeli hareketleri 14 tane öğrenci pilotumuzun yapması gerekiyordu. Onları tepeye çıkardık ve kalkışlarını gerçekleştirdik. Eğitimlerimizi yaparak aşağıya indik" diye konuştu.



"Kar bizi engelleyemedi"



Kadir Paksoy, kardan dolayı dağlara çıkarken zorluklar yaşadıklarını anlatarak, "Aracımız kara saplandı, bütün malzemeleri yayan olarak tepeye çıkarttık. Ama bütün pilotlarımız özel eğitimli oldukları için zorlanmadılar öğrencilerimiz biraz zorlandılar. Ancak başarılı bir şekilde iki kez uçuş yaparak bitirdik ve çokta güzel oldu, kar bizi engelleyemedi" ifadelerini kullandı.

