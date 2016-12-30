30.12.2016 10:37 Karları aşan 112 ekipleri Zehra Nine'ye ulaştı

Balıkesir'de yoğun kar yağışı dolayısı ile ulaşımın aksadığı Karesi ilçesine bağlı Kurtdere köyünde fenalaşan 83 yaşındaki Zehra Kayagür'ün yardımına 112 ekipleri koştu. Kardan kapalı yolda paletli ambulans ile Zehra Nine'ye ulaşan 112 ekipleri hastayı olay yerinden alarak hastaneye ulaştırdı. Balıkesir'de yoğun kar yağışı dolayısı ile ulaşımın aksadığı Karesi ilçesine bağlı Kurtdere köyünde fenalaşan 83 yaşındaki Zehra Kayagür'ün yardımına 112 ekipleri koştu. Kardan kapalı yolda paletli ambulans ile Zehra Nine'ye ulaşan 112 ekipleri hastayı olay yerinden alarak hastaneye ulaştırdı.



Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kurtdere köyünde gece fenalaşan 83 yaşındaki Zehra Kayagür için seferber olan 112 acil servis ekipleri, yoğun kar yağışı dolayısı ile ulaşımın olmadığı köye paletli ambulans ile ulaştı. Gece zorlu bir yol kateden ekipler 83 yaşındaki göğüs ağrısı yaşayan hastayı alarak hastaneye kaldırdı.

