08.01.2017 14:13 Karla mücadele çalışmaları ile kaldırım ve yollar temizlendi

Bilecik Belediyesi Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekipler, vatandaşların daha rahat ve kolay bir ulaşım imkanına sahip olmaları için başlattığı karla mücadele çalışmalarını kaldırım ve caddelerde sürdürüyor. Bilecik Belediyesi Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekipler, vatandaşların daha rahat ve kolay bir ulaşım imkanına sahip olmaları için başlattığı karla mücadele çalışmalarını kaldırım ve caddelerde sürdürüyor.



Ekipler, iki gündür Bilecik'te etkisini sürdüren kar ile mücadele çalışmaları kapsamında şehrin dört bir köşesinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve AK Masa bünyesinde kurulan Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası, çalışmalarını gece boyunca sürdürerek cadde ve kaldırımları temizliyor. Ekipler gece mesaisinde şehir merkezindeki ana arterler başta olmak üzere işlek cadde ve sokaklarda gerekli temizlik çalışmalarını yerine getirirken tuzlama ve solüsyonlamada yapıyor.

