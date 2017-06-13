Karkamış'ta 'özel güvenlik bölgesi' kararı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 12 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17:00'de başlayıp, 26 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 17:00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Gaziantep Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

Karara göre 12 Haziran 2017-26 Haziran 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı da duyuruldu.

