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'Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum'
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'Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum'

Medipol Başakşehir formasıyla 6 sezon geçiren Brezilyalı futbolcu Doka Madureira, biten sözleşmesinin ardından turuncu-lacivertli takımla yollarını ayırdığını ifade ederek, 'Ben artık bu ülkeyle özdeşleştim. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum' dedi.

Medipol Başakşehir formasıyla 6 sezon geçiren Brezilyalı futbolcu Doka Madureira, biten sözleşmesinin ardından turuncu-lacivertli takımla yollarını ayırdığını ifade ederek, "Ben artık bu ülkeyle özdeşleştim. Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum" dedi.
Medipol Başakşehir'de ilk ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertli takımla sözleşmesi sona eren başarılı orta saha Doka, İHA'ya yaptığı açıklamada Başakşehir ile mukavele uzatmayacağını belirtti. İstanbul ekibiyle 6 sezonda 191 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, rakip ağlara 45 gol bıraktı.

"KARİYERİME TÜRKİYE'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Doka Madureira, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi. Ülkeye çok alıştığını sözlerine ekleyen başarı futbolcu, "Kesinlikle Türkiye'de kalmak istiyorum. Buraya alıştım ve burada kopmak istemiyorum. Çocuklarım da burayla özdeşleşti. O yüzden futbol hayatıma bu ülkede devam etmeyi düşünüyorum. Şu ana kadar benim birebir görüşmem olmadı. Ama menajerim aracılığıyla bazı gelişmelerin olduğunu biliyorum. Şimdilik ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Tüm görüşmeleri menajerim sürdürüyor" diye konuştu.

"BÜYÜK TARAFTARA SAHİP TAKIMLARDA OYNAMAK İSTİYORUM"
Türkiye'ye geldiğinden bu yana sürekli büyük taraftar kitleleri önünde top oynamayı hayal ettiğini ifade eden Doka, şunları söyledi:
"Tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi taraftar topluluğuna sahip takımlarda oynamak isterim. Buraya geldiğimden beri hayalim büyük taraftar kitleleri önünde top oynamaktı. İnşallah ciddi büyüklükte taraftara sahip bir takımla anlaşırız."

"AVRUPA KUPALARI'NDA BAŞARILI OLMAK FARKLI BİR BOYUT"
Türk futbolunun başarılı ve günden güne gelişme gösteren bir yapıya sahip olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Türk futbolu ve Avrupa arasında herhangi bir fark görmüyorum. Türkiye'ye de inanılmaz yetenekli futbolcular geliyor. Burada oynanan futbolu çok iyi seviyede görüyorum. Ama Avrupa kupalarında başarılı olmak farklı bir boyut. Oradaki takımların güçleri çok farklı. Bizim ligimizde güçlü olan takımlar oralarda başarıya ulaşamıyor. Çünkü o seviyede oynanan oyun başka" şeklinde konuştu.

"EN BEĞENDİĞİM FUTBOLCU SELÇUK İNAN"
Süper Lig'deki en beğendiği futbolcu ve kaleciyi de açıklayan Doka, şu ifadeleri kullandı:
"Süper Lig'de en beğendiğim futbolcu Selçuk İnan. Çok kaliteli bir oyuncu. En beğendiğim kaleci ise Muslera. Türkiye Ligi'nin gençlerde en yeteneklisi de Cengiz Ünder. Yetenekli ve geleceği parlak bir futbolcu. Ondan beklentiler çok fazla ve o da bu beklentileri karşılayacak seviyede."

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR EDERİM"
Son olarak yollarını ayırdığı Medipol Başakşehir'e teşekkürlerini ileten Brezilyalı orta saha, "Medipol Başakşehir'de 6 sezon geçirdim. Başkan Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere, Abdullah Avcı, tüm oyuncular ve teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. Maksimum seviyede oynadığıma da inanıyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
(Uygar Aydın /İHA)

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