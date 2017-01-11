11.01.2017 12:29 Karısını bıçaklayan kocaya 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da karısını bıçakladığı iddia edilen koca yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun'da karısını bıçakladığı iddia edilen koca yargılandığı mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Ağustos 2016'da meydana gelen olayda, ailevi nedenlerden dolayı 34 yaşındaki E.C., 2 çocuk annesi eşi 23 yaşındaki Ö.C. ile arasında çıkan tartışma sonucunda onu bıçakla yaralamıştı.



Olaydan sonra tutuklanan E.C.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan E.C. "bıçakla yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliyesine karar verildi.

