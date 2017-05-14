Karısını bıçakladı, taksi şoförünü rehin aldı

Antalya'da ticari taksi içerisinde karısıyla tartışan adam, çocuklarının gözü önünde karısını bacağından bıçakladı, polise haber vermeye çalışan taksiciyi de seyir halindeyken boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Şoför, yolda gördüğü polislere sığınarak kurtulurken, öfkeli koca gözaltına alındı. Yaralı kadın ise olay yerine gelen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

Antalya'da ticari taksi içerisinde karısıyla tartışan adam, çocuklarının gözü önünde karısını bacağından bıçakladı, polise haber vermeye çalışan taksiciyi de seyir halindeyken boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Şoför, yolda gördüğü polislere sığınarak kurtulurken, öfkeli koca gözaltına alındı. Yaralı kadın ise olay yerine gelen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay, Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde seyreden 07 T 3065 plakalı ticari taksinin içerisinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesinden ticari taksiye çocuklarıyla binip Kepez ilçesi Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminaline gitmekte olan Necdet B. (43) ile eşi Kıymet B. (31) tartışmaya başladı. Arka koltukta oturan karı kocanın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.



ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAĞI SAPLADI

Necdet B., yanında taşıdığı bıçağı ön koltukta oturan büyük oğlu ve hemen yanında oturan 5 yaşındaki küçük çocuğunun gözü önünde karısının sol bacağına sapladı. Ne olduğu anlamayan çocuklar araç içerisinde bağırmaya başladı. Bu sırada taksi şoförü Mehmet Altıner, aracı durdurmak istedi. Bunun üzerine öfkeli koca Necdet B., bıçağı Altıner'in boğazına dayadı ve ilerlemesini söyledi. İlerleyen taksi şoförü Menzil ışıklı kavşağına geldiği sırada kavşakta bekleyen polis ekiplerine sığındı. Ekipler Necdet B.'yi araba içerisinden alarak kelepçeledi. Bu sırada olay yerine gelen diğer taksiciler de meslektaşlarını yaralayan şahsa tepki gösterdi.



ŞOFÖR POLİSLERE SIĞINDI

Boğazından ve elinden yaralanan taksi şoförü Mehmet Altıner, "Devlet Hastanesinin karşısından bindiler, kadın beni garaja götür diye bağırıyordu. Bunlar bindiler ve araba içerisinde kavga ediyorlardı. Garaja yaklaşmadan kadının bacağına bıçağı sapladı. Sonra benim boğazıma dayadı bıçağı ve ilerlemesini söyledi. Ben de kavşağa geldiğim sırada polislere sığındım" diyerek olay anını anlattı.

Olay sonrası Kıymet B. ile taksi şoförü Altıner, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Necdet B. de kelepçelenerek gözaltına alındı. Oldukça korktuğu gözlenen çocuklar ise, polisler eşliğinde kontrol için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Harun Erdoğdu - Suat Metin / İHA)