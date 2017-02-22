Karısı ve kızını öldüren şahıs tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cinnet getirdikten sonra eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cinnet getirdikten sonra eşini ve kızını öldürüp intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 Ekim 2016 tarihinde Alaşehir'de hurdacı Himmet A. tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası Bilal Kupal, dün henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Suriye Kupal'ı (27) ve 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürmüş, kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Yaralı olarak kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bilal Kupal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Nurettin Doğan /İHA)
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