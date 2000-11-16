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Mahmut Övür

‘Karıncaezmez’ PKK ve ‘insani’ emperyalizm

ABD'nin Türkiye'ye karşı nasıl bir kini var ki, en kirli ittifakları bile devreye sokmaktan çekinmiyor. Bu belliydi ama ne yazık ki geç açığa çıktı. Onca darbenin arkasında olması, yıllar yılı ülkenin kan gölüne dönmesindeki katkısı ne yazık ki görülmedi.
NATO'daki birlikteliğe, stratejik ortaklığa rağmen bunları yapan bir devletten söz ediyoruz.
Geçmişte yaptıklarını geçtim sadece son birkaç yılda yaptıklarına bakın.
Ülkedeki bütün tezgâhlar ABD eksenli.
FETÖ'yü devreye sokup darbe yaptıran da, PKK'nın silah bırakmasını engelleyen de, DEAŞ'ı laboratuvarda üretip bölgenin başına bela eden de aynı adres...
Şimdi o adresin kullandığı aparatlar, PYD ve DEAŞ'la kirli ittifakı daha net ortaya çıktı. PKK-PYD hattının bu kirli ittifakta üstlendiği kirli rolün Kürt tarihinenasıl kara bir leke olarak geçeceği de ayrı bir konu ve üzerinde durulmalı.
Ama öncelik bugün dünyanın gözü önünde Suriye'de ortaya çıkan şu gerçekte;
ABD ve kirli aparatları PKK ve FETÖ, yıllardır DEAŞ üzerinden Türkiye'yi suçluyordu.
Şimdi suçüstü yakalandılar... Bunu da BBC vasıtasıyla bir başka küresel güç yaptı.
Bu da küresel paylaşım savaşının giderek derinleştiğini gösteriyor.
Olayın dehşeti haberin ayrıntılarında gizli... Dünya kamuoyuna bomba gibi düşen BBC muhabirleri Quentin Sommerville ve Riam Dalati'nin yaptıkları haberin özeti şu:
"BBC'nin özel araştırması, 250 DEAŞ militanı ve ailelerinin, ABDİngiltereöncülüğündeki koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka'dan güvenli şekilde tahliye edildiğini ortaya koydu."Okumaya devam edelim: "Tahliye edilen DEAŞ'lılar arasında, örgütün önde gelen militanlarının yanı sıra çok sayıda yabancı savaşçı da vardı." Peki, yıllardır "vahşi ve tehlikeli" diye dünyaya anlatılan DEAŞ'lı teröristler nereyegidiyordu? "Rakka'dan tahliye edilen militanların bir kısmı Suriye genelinedağılırken, aralarından bazılarının da Türkiye'ye gittiği ortaya çıktı." Ama sadece bu iki ülke değil, muhabirlere göre dünya tehdit altında:
"Kamyonlarda sivil aileler yerine DEAŞ savaşçıları, savaşçıların aileleri ve tonlarca silah ile mühimmat vardı. Militanların Suriye geneline ve hatta Suriye sınırları dışına kaçmasını sağlayan Rakka'nın bu 'kirli ve gizli sırrı' dış dünyaya yönelik tehdidi de ortaya çıkarıyor." Gördüğünüz gibi dünya tehdit ediliyor.
Ama hâlâ bu kirli aklın, bölgede ne yaptıklarını görmek istemeyenler var. Hatta bir kısmı ABD ve PYD'nin bu kirli ittifakı sırf "siviller ölmesin" diye yaptıklarını iddia edecek kadar körleşmiş durumdalar.
Oysa herkes biliyor ki, siviller ne ABD'nin ne de PYD'nin umurunda.
Onların kirli sicilleri bunu fazlasıyla anlatıyor.
Bırakın ABD'yi PKK ve PYD'nin yakın tarihi bile sivil katliam ve infazlarla dolu. Bir süre önce bizde bazı aydınlar ve medya, PKK'yı "karıncaezmez ve çevreci" gösterince PKK da doğal olarak emperyalizmi "insani"leştirdi.
Ama gerçeği daha fazla gizleyemediler, yüzlerindeki maske düştü ve kirli ittifak açığa çıktı. Şimdi bölge ve dünya halklarının vicdanlarının harekete geçme zamanı.
Türkiye'nin şansı da o vicdanların sesi olması...
ABD'yi asıl çıldırtan da bu. Onca kuşatmaya tuzağa ve algı operasyonunarağmen Türkiye, bu vicdanların sesi olmayı sürdürüyor...

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