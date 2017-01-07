07.01.2017 23:18 Karın keyfini kayarak çıkardılar

BURSA (İHA) â€' Bursa'nın Orhangazi ilçesinde vatandaşlar tepsi ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. BURSA (İHA) â€" Bursa'nın Orhangazi ilçesinde vatandaşlar tepsi ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.



Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de Bursa'nın Orhangazi ilçesinde vatandaşlar tepsi ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanında kar dolayısıyla mağduriyetler yaşansa da karda kayan Orhangazililer renkli görüntüler oluşturdu.

