Karı-koca infaz edilmiş halde bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yaşayan bir çift, evlerinde tabancayla infaz edilmiş halde bulundu.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi'nde yaşayan bir çift, evlerinde tabancayla infaz edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün sabah saatlerinde komşularının eve gitmesi ile ortaya çıktı. Mahalle sakinleri durumu hemen jandarma ekiplerine bildirirken, eve gelen jandarma ekipleri Selahattin (52) ve Fatma Çıracı (48) çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Selahattin Çıracı'nın göğsünden, Fatma Çıracı'nın ise başından silahla vurularak öldürülmeleri, mahallede şok etkisi oluştururken, olayla ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.

Olay yeri incelemesini gerçekleştiren ekiplerin mermi kovanlarına rastlamadıkları da öğrenildi. Olayın çok yönlü araştırılması için İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtildi.

Selahattin ve Fatma Çıracı'nın cansız bedenlerinin gerekli incelemelerin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

(Mustafa Mert/İHA)