Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kargo uçağındaki mürettebattan birisi Muğlalı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kargo uçağındaki mürettebattan birisi Muğlalı

Bişkek yakınlarında düşen Türk kargo uçağında hayatını kaybeden yükleme uzmanının Muğlalı Melih Aslan olduğu öğrenildi.

Bişkek yakınlarında düşen Türk kargo uçağında hayatını kaybeden yükleme uzmanının Muğlalı Melih Aslan olduğu öğrenildi.
Feci kaza sonrasında ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü. Dört mürettebatı olan uçakta kurtulan olmadı. Manas Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştüğünü açıklanan uçaktaki Türk mürettebattan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca'nın öldüğü açıklandı.
(Bekir Tosun/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10'un altına düştü'
Hüseyin Kalpar istifa etti
McDonald's itiraf etti: Et yerine hayvansal yağ kullanıyoruz!
Babel bu akşam oynayabilecek mi ?
Hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı
Referandum tarihi belli oldu! Numan Kurtulmuş açıkladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'li komutanlar el pençe...
ABD'li komutanlar el pençe...
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Trump'tan Davos kararı!
Trump'tan Davos kararı!
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
İbadi: PKK da Türk askeri de çekilecek
Fener'e Kadıköy'de çelme! 2-2
Fener'e Kadıköy'de çelme! 2-2
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10'un altına düştü'
'Bütçeden faize yapılan harcamalar yüzde 10'un altına düştü'
Hüseyin Kalpar istifa etti
Hüseyin Kalpar istifa etti
McDonald's itiraf etti: Et yerine hayvansal yağ kullanıyoruz!
McDonald's itiraf etti: Et yerine hayvansal yağ kullanıyoruz!
Babel bu akşam oynayabilecek mi ?
Babel bu akşam oynayabilecek mi ?
Hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı
Hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı
Referandum tarihi belli oldu! Numan Kurtulmuş açıkladı
Referandum tarihi belli oldu! Numan Kurtulmuş açıkladı
Hakkari'nin kötü imajı sanatla değişiyor
Hakkari'nin kötü imajı sanatla değişiyor
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Düşe kalka kızak keyfi
Düşe kalka kızak keyfi
Trabzonspor'dan 'Mehmet Ekici' açıklaması: Gerekirse...
Trabzonspor'dan 'Mehmet Ekici' açıklaması: Gerekirse...
Sınır hattına konteyner sevkiyatı
Sınır hattına konteyner sevkiyatı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English