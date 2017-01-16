16.01.2017 12:35 Kargo uçağındaki mürettebattan birisi Muğlalı

Bişkek yakınlarında düşen Türk kargo uçağında hayatını kaybeden yükleme uzmanının Muğlalı Melih Aslan olduğu öğrenildi. Bişkek yakınlarında düşen Türk kargo uçağında hayatını kaybeden yükleme uzmanının Muğlalı Melih Aslan olduğu öğrenildi.

Feci kaza sonrasında ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü. Dört mürettebatı olan uçakta kurtulan olmadı. Manas Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştüğünü açıklanan uçaktaki Türk mürettebattan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca'nın öldüğü açıklandı.

(Bekir Tosun/İHA)

