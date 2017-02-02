Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kargo devine kayyum
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kargo devine kayyum

Aras Kargo'ya yapılan başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 9'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandı.

Aras Kargo'ya yapılan başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 9'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandı.
Aras Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras'ın yapmış olduğu başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 9'uncu Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandığı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada; Aras Kargo'nun 2013 yılında ortak olduğu Austrian Post'un yatırım planları dahil, gelecek vizyonu ile ilgili verdiği hiç bir sözü tutmaması, şirketin büyümesini engellemesi ve tüm bu planlı adımların sonucunda da şirketin yüzde 50 hissesini daha alma talebini iletmesi neticesinde ortaklık sona erme noktasına geldiği belirtilirken; "CEO Evrim Aras'ın yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde 6 aydır yönetim kurulunun faal olarak görev yapamaması ve bu durumun şirketin günlük faaliyetlerini, özellikle kritik önem taşıyan yatırım süreçlerini ve bir Türk markası olan Aras Kargo'nun vizyonunu olumsuz etkilemeye başlaması üzerine konuyu ticaret mahkemelerine taşımıştır. Tüm bunlara ilave olarak yabancı ortağın şirket içerisinde yürüttüğü planlı çalışmalarına yönelik de ek hukuki süreçleri başlatmıştır" denildi.
Evrim Aras'ın Avusturyalı azınlık ortağıyla ilgili güven ortamının kalmaması ve yabancı ortağın ortaklığın başından beri şirketin değerini düşürmeye yönelik planlı adımlar atması nedeniyle, şirketin büyümesine destek verecek kararların alınması hedefiyle yapmış olduğu hukuki başvurular sonuç verdiği ve bugünden itibaren İstanbul Anadolu 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Aras Kargo'ya ticari kayyum olarak İleri Akıncı atandığı bildirildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "İlk aşamada 3 ay süresince görev yapacak olan Akıncı'nın, Türk şirketinin yeniden güçlenerek yoluna devam edebilmesi için şirketin kritik kararları konusunda çözüm üretilmesine destek olacak ve en önemlisi şirketin menfaatlerini koruyacaktır. Özellikle şirketin günlük finansal süreçlerinin kasıtlı olarak engellenmesi ve birçok önemli yatırımın göz ardı edilmesi gibi kritik sorunlarda da çözüm sağlayacaktır. Şirketimizin; küçük ortağı Austrian Post tarafından, ülke olarak yaşadığımız olumsuzluklar ve içinden geçtiğimiz kritik dönemler fırsat bilinerek ele geçirilmeye çalışılmasına ve ülkemizin ve sektörün önemli bir değeri olan Aras Kargo'ya zarar verilmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtir, geçmişe dönük her türlü konunun hukuki çerçevede inceleneceğini de kamuoyunun bilgisine sunarız".
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türkiye genelinde bin 848 kişi gözaltında
Fenerbahçe CSKA Moskova galibiyetinden çok memnun
Trump: İran konusunda 'tüm seçenekler' masada
Fener son Avrupa şampiyonunu bir kez daha devirdi
'Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak'
Kocaoğlu oyunun rengini belli etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ege'de gerilim tırmanıyor! Yunan özel birlikleri adaya indi
Ege'de gerilim tırmanıyor! Yunan özel birlikleri adaya indi
Adil Gür referandum anketini açıkladı!
Adil Gür referandum anketini açıkladı!
Yerli otomobilin trafiğe çıkış tarihi açıklandı
Yerli otomobilin trafiğe çıkış tarihi açıklandı
Photoshop'lu belgeyle memur oldu
Photoshop'lu belgeyle memur oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere çağrı: Komşunu al gel!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere çağrı: Komşunu al gel!
Trump'tan İran'a yeni hamle! Bu kez çok sert
Trump'tan İran'a yeni hamle! Bu kez çok sert
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Türkiye genelinde bin 848 kişi gözaltında
Türkiye genelinde bin 848 kişi gözaltında
Fenerbahçe CSKA Moskova galibiyetinden çok memnun
Fenerbahçe CSKA Moskova galibiyetinden çok memnun
Trump: İran konusunda 'tüm seçenekler' masada
Trump: İran konusunda 'tüm seçenekler' masada
Fener son Avrupa şampiyonunu bir kez daha devirdi
Fener son Avrupa şampiyonunu bir kez daha devirdi
'Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak'
'Yeni Türkiye'nin hastaneleri hep böyle olacak'
Kocaoğlu oyunun rengini belli etti
Kocaoğlu oyunun rengini belli etti
Anayasa Değişiklik Kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Anayasa Değişiklik Kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Kurtulmuş'tan şehit ailesine taziye ziyareti
Kurtulmuş'tan şehit ailesine taziye ziyareti
Yolda kalan 52 vatandaşı askerler kurtardı
Yolda kalan 52 vatandaşı askerler kurtardı
Savcı Gürel serbest bırakıldı
Savcı Gürel serbest bırakıldı
Yıldırım: İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz
Yıldırım: İntikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz
Çalımbay ve 2 oyuncunun doğum günü kutlandı
Çalımbay ve 2 oyuncunun doğum günü kutlandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English