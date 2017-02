14.02.2017 15:17 Kargının hayat bulduğu mahalle

Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yediden yetmişe herkes ekmeğini kargıdan kazanıyor. Mahallenin her yerinde kadın erkek herkes gün boyu kargı soyup, kargı işliyor. Aydın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yediden yetmişe herkes ekmeğini kargıdan kazanıyor. Mahallenin her yerinde kadın erkek herkes gün boyu kargı soyup, kargı işliyor.

Aydın ve Muğla illerinin değişik ilçelerinden toplanan tonlarca kahrı önce Romanların yaşadığı Ilıcabaşı Mahallesi'nde biriktiriliyor. Ardından kargıların kabuğu soyuluyor. Daha sonra da boyuna ve kalınlığına göre ayrılan kargılar bazen sepete bazen de güneşliğe dönüşüyor. Bunun yanında bazı kargılar seralarda domates sırığı olarak kullanılıyor.

Daha çok turizm beldelerinde güneşlik olarak kullanılan kargılar soyulduktan sonra mahallede yayan çoluk çocuk, kadın erkek herkes tarafından işleniyor. Hasır, güneşlik ya da sepet olarak örülen kargılar daha sonra Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya ve Fethiye başta olmak üzere çeşitli turizm beldelerine gönderiliyor.

İşlerinden memnun olduklarını ancak sadece karınlarını doyurabildiklerini belirten Romanlar gelişen teknoloji karşısında her geçen gelirlerinin düştüğünü belirttiler. Yıllardır kargı budayan Roman Mahallesi'nin sakinlerinden Güler Kale, dışarıdan kolay göründüğünü ancak her işte olduğu gibi kargı budama işinin zorlukları olduğunu söyledi.

Aydın'da işlettiği kargı güneşlik, hasır ve şezlong gibi ürünleri tatil beldelerinde satışını yapan Ali Bıçakçı, yıllardır bu işi yaptıklarını ancak eski kazançların kalmadığını söyledi. Kargıdan yapılan gölgeliklerin çadırdan daha sağlıklı olduğunu belirten Ali Bıçakçı, yüzde yüz doğal olan ürünlerinin tatil beldelerinde daha yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Günlüğü 30 TL'ye kargı budayıp kargıdan hasır ve güneşlik ören kadınlar iş bulmaktan ve ekmek parası kazanmaktan memnun olduklarını söylediler.

(İbrahim Kılınç / İHA)