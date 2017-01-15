15.01.2017 16:37 Karga çatıyı oyun parkına çevirdi

Birçok hayvanın kabusu olan soğuk hava, bu kargaya engel olmuyor. Aksine bu akıllı kuş karı eğlenceye çeviriyor. Birçok hayvanın kabusu olan soğuk hava, bu kargaya engel olmuyor. Aksine bu akıllı kuş karı eğlenceye çeviriyor.

Karla kaplı çatıda bulduğu bir kavanoz kapağıyla kayak keyfi yapıyor. Kapağın üzerine binerek kendini eğimden aşağı bırakıyor. Ve bu eğlenceyi tekrar tekrar yapıyor. Yeterince eğlenen karga, oynamayı bırakıp uçarak gözden kayboluyor.

Bu sevimli görüntüler Rusya'da amatör kamera tarafından kaydediliyor. Sosyal medya sitelerinde paylaşılan bu dikkat çeken video tıklanma rekorları kırıyor.



