10.01.2017 11:56 Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Kemal Karaağaç:

Özel Esentepe Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Kemal Karaağaç, hem sosyal hem de ekonomik kaygılardan ötürü ortaya çıkan stres ve bunun üzerine yaşanan aşırı yorulma ve spor eksikliği, bireylerde kalp krizi geçirme ihtimalini de büyük oranda tetiklediğini söyledi. Özel Esentepe Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Kemal Karaağaç, hem sosyal hem de ekonomik kaygılardan ötürü ortaya çıkan stres ve bunun üzerine yaşanan aşırı yorulma ve spor eksikliği, bireylerde kalp krizi geçirme ihtimalini de büyük oranda tetiklediğini söyledi.



Son yıllarda dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları giderek artarken, özellikle kalp hastalıkları ölümcül olabilmesinden dolayı, toplum sağlığını tehdit eden en önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüz dünyasında hem sosyal, hem de ekonomik kaygılardan ötürü ortaya çıkan stres ve bunun üzerine yaşanan aşırı yorulma ve spor eksikliği, bireylerde kalp krizi geçirme ihtimalini de büyük oranda tetiklediğinin altını çizen Özel Esentepe Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Kemal Karaağaç, kalp sağlığının korunması konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.



Karaağaç, "Stres, aslında günlük yaşamımızın bir parçasıdır. İnsanlar zorlu koşullar altında çok daha fazla stres altında yaşıyor. Sosyal ve ekonomik kaygılardan kaynaklanan stres, aşırı yorulma ve spor eksikliğini de beraberinde getirince, kalp krizi geçirme oranlarında da artış yaşanıyor. Kalp hastalıkları dünyada tüm ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde yılda yaklaşık 17 milyon, Türkiye'de ise yılda 200 bin kişi kalp hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor. Ancak gelinen noktada teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, artık kalp hastalıkları ile ilgili tedavi yöntemleri de giderek artmakta ve doğru zamanda alınacak önlemler sayesinde de kalp hastalıklarından büyük oranda korunmak mümkündür" dedi.



Aşırı stres sebebiyle artan sigara ve alkol tüketiminin, metabolizmanın daha da kötüleşmesine sebep olabildiğini aktaran Dr. Karaağaç, bazı kişilerde stresle birlikte artan kalori tüketiminin, beraberinde metabolik sendrom ile diyabet hastalığı gelişim riskini de getirdiğine dikkat çekti. Karaağaç, kalp ve damar sağlığı konusunda haftada en az 3 günlük, ortalama 1 saat ile orta şiddette fiziksel aktivite yapılması gerektiğini vurgulayarak, bunun sağlık açısından faydalı olacağını belirtti.



Dr. Karaağaç son olarak, kalp damar sağlığının korunması adına, özellikle daha önceden koroner damarına tent takılan, by pass operasyonu olan ve şeker hastalığı tanısı konulan kişilerin, her 6 ayda bir kez olmak üzere mutlaka kardiyoloji doktoruna kontrole gitmesi gerektiği söyledi.

