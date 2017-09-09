09.09.2017 13:36 kardeşinin kulağına kebap şişi sapladı

Şanlıurfa'da sokakta oyun oynarken eve gitmesini istediği kardeşinden olumsuz yanıt alan 9 yaşındaki çocuk, fırından aldığı kebap şişini kardeşinin kulağına sapladı. Şanlıurfa'da sokakta oyun oynarken eve gitmesini istediği kardeşinden olumsuz yanıt alan 9 yaşındaki çocuk, fırından aldığı kebap şişini kardeşinin kulağına sapladı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Hekimdede Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 8 yaşındaki Uğur A. ile 9 yaşındaki B.A. adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmada B.A., kardeşi Uğur A.'dan eve gitmesini istedi. Olumsuz yanıt alan B.A., mahalledeki pide fırınından aldığı kebap şişini kardeşinin sağ kulağına sapladı. Sağ kulak üstünden kafatasına saplanan şişle yaralanan Uğur A.'yı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan alınan Uğur A.'nın kulağına 2 santim saplandığı belirlenen şiş çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Basmacı - Ahmet Kaya/İHA)

