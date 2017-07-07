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Kardeşini öldüren abla hakkında karar
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Kardeşini öldüren abla hakkında karar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartışma sonrası kız kardeşi Aysel Okumuş'u öldüren Günay T. yargılama sonrası müebbet cezasına çarptırılırken, şahsın cezası daha sonra tahrik indirimi, mahkemedeki iyi hali, geçmişi ve sosyal ilişkileri göz önüne alınarak 16 yıl 8 aya indirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartışma sonrası kız kardeşi Aysel Okumuş'u öldüren Günay T. yargılama sonrası müebbet cezasına çarptırılırken, şahsın cezası daha sonra tahrik indirimi, mahkemedeki iyi hali, geçmişi ve sosyal ilişkileri göz önüne alınarak 16 yıl 8 aya indirildi.
Davaya konu olan olay, 10 Temmuz 2016 günü Bayraklı 1627/1 Sokak numara 41'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Günay T., (25) Bayraklı'daki evinde, kız kardeşi Aysel Okumuş (19) ile ailevi meseleler nedeni ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Günay T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla konfeksiyon atölyesinde çalışan kardeşi Aysel Okumuş'u göğsünden bir defa bıçakladı. Genç kız bıçak darbesi ile ağır yaralanırken kavgayı sonradan gören aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Aysel Okumuş'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Aysel Okumuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı ev hanımı Günay T. Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede, "Mutfakta elimde bıçakla domates doğruyordum. Kardeşimle konuşmaya başladık. Nişanlısından ayrılacağını ve başka bir sevgilisi olduğunu söyledi. Aile fertleri de bu yüzden bana tavır aldı. Bu şekilde yapmamasını söyledim. Banyoya gidip gözlüklerini taktı ve evden çıkmak istedi. Gitmemesini söyledim. İki elimi sıktı. Canım çok yandı. Onun gitmesine engel olmak istedim. Kollarımı tutmak için ikinci kez hamle yapınca, bıçak birden göğüsüne saplandı. Ben böyle olmasını istemezdim" dediği öğrenildi.
İfadesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Günay T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sanık Günay T. hakkında cumhuriyet savcısı, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan' müebbet hapis cezası ile yargılanması için dava açtı.

KARAR BOZULMUŞTU
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucu mahkeme heyeti sanık Günay T.'ye önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, sanık ile maktulün tartıştığı yönünde dosyada bilgi ve belge bulunduğundan, haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin etkisi altından suçun işlendiği anlaşıldığı için müebbet hapis cezasını 20 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, 20 yıl cezayı ise sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, sanığın yargılanma sırasındaki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, davaya katılan olmadığı içi kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Başkanlığına temyize götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının suçtan zarar gören olduğu, bu sıfatın gereği olarak kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve duruşmadan haber edilmesi gerektiği halde, dava ve duruşmalar bildirilmeden yargılama yapıldığı için kararı bozdu.

AYNI CEZAYI ALDI
Kararın bozulmasının ardından 12. Ağır Ceza Mahkemesinde dava yeniden görülmeye başladı. Duruşmaya sanık Günay T., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Savcı mütalaasında, sanık Günay T.'nin müebbet hapis cezası almasını talep etti. Mahkeme heyeti, Günay T.'ye önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, sanık ile maktulün tartıştığı yönünde dosyada bilgi ve belge bulunduğundan, haksız fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli eylemin etkisi altından suçun işlendiği anlaşıldığı için müebbet hapis cezasını 20 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, 20 yıl cezayı ise sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, sanığın yargımla sırasındaki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.
(Atakan Şen /İHA)

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