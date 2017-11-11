Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kardeşini kurşun yağmuruna tuttu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kardeşini kurşun yağmuruna tuttu

Bolu'da, otomobiliyle seyir halindeyken ağabeyi tarafından kurşun yağmuruna tutulan 55 yaşındaki İsmail Özer yaşamını yitirdi.

Bolu'da, otomobiliyle seyir halindeyken ağabeyi tarafından kurşun yağmuruna tutulan 55 yaşındaki İsmail Özer yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Ovadüzü Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan 3 çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Özer'i, ağabeyi 62 yaşındaki Celal Özer başka bir araçla takip etti. Kendisinin ağabeyi tarafından takip edildiğini farkeden İsmail Özer, yol vermek için aracını kenara çektiği sırada ağabey Celal Özer, yanında bulunan silahı çıkararak kardeşine 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisinin karnına isabet ettiği İsmail Özer, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle boş bir tarlaya girdi.
Mahalleli trafik kazası diyerek ihbar etti
Mahalle sakinlerinin trafik kazası zannederek haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından İsmail Özer'in silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İki kardeşin dün gece saatlerinde tartıştıkları ve uzun süredir birbirleriyle konuşmadıkları öğrenildi.
Ölen şahsın oğlu sinir krizi geçirdi
Babasının amcası tarafından öldürüldüğünü duyan Yasin Özer, olay yerine geldi. Babasının otomobil içerisinde cansız bedenini gören Yasin Özer, gözyaşlarına boğuldu.
Kardeşini vuran zanlı yakalandı
Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Celal Özer'i yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olaydan yaklaşık 1 saat sonra Celal Özer'i kardeşini vurduğu silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
(Faruk Çidem/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
Bakan açıkladı! Cam filmi yasağı kalkıyor
Bakan açıkladı! Cam filmi yasağı kalkıyor
MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçiyor
MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçiyor
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı
A Milliler farklı kazandı
A Milliler farklı kazandı
Balık beklerken timsah yakaladı.
Balık beklerken timsah yakaladı.

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English