Kardeşinden kaçmak için pencereden atladı

Samsun'da kendisiyle tartışan erkek kardeşinden kaçmak için evlerinin birinci katındaki pencereden atlayan genç kız hastanelik oldu.

Samsun'da kendisiyle tartışan erkek kardeşinden kaçmak için evlerinin birinci katındaki pencereden atlayan genç kız hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki E.G., kendisiyle tartışan erkek kardeşi O.G.'den kaçmak için önce kendisini evlerinin odasına kilitledi ardından da kaçmak için birinci katın penceresinden aşağı atladı. Yaralanan E.G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.G., erkek kardeşinden kaçmak isterken pencereden aşağı inmek için atladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muammer Ay /İHA)