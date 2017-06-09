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'Kardeş kavgasının kazananı olmaz'
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'Kardeş kavgasının kazananı olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinde yaşanan krize değinerek, 'Liderler ve Körfez halkı size sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralar ile bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı bölgemizdeki istikrarsızlıktan kan ve gözyaşından beslenen odaklar olacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerinde yaşanan krize değinerek, "Liderler ve Körfez halkı size sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralar ile bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı bölgemizdeki istikrarsızlıktan kan ve gözyaşından beslenen odaklar olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanı olduğu AK Parti'nin İstanbul Teşkilatı tarafından Yenikapı'da düzenlenen iftar programına katıldı. Programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci gelen davetlileri kapıda karşıladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İl Başkanı Temurci'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Naci Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, şehit yakınları, gaziler ve partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GELECEKLERİ VARSA GÖRECEKLERİ DE VAR"
Partililere seslenen Erdoğan, 16 Nisan'dan dolayı tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Siz yanlışı düzelttiniz siz doğru olmayan bir adımı doğrulttunuz. Hepimiz 16 Nisan anayasa değişikliği paketi ile yeni dönemin heyecanını yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra partimizin tüm katmanlarında bulunan kardeşlerimizle sık sık görüşeceğiz. Bundan sonra önümüzde 2019 gibi bir süreç var. Biz bu süreci atacağımız adımlarla başaracağız. Karşımızda kimler bir araya gelirse gelsin, gelecekleri varsa görecekleri de var. Bizler bugüne kadar hep kararlı yürüdük. Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz. Bizler sürekli çalışan devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbulumuzu 16 Nisan'da olduğu gibi bunun çok çok iyi bir şekilde kazanacağız. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlar ile Türkiye'nin kaderini değiştirecek kararlar alacak ben buna inanıyorum. Hücre yenilenmesini sağlamamız lazım. Çünkü bir metal eskimesi var bunu atmamız lazım" dedi.

"KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI OLMAZ"
Müslüman coğrafyasındaki karışıklıkları hatırlatan Erdoğan, Körfez ülkeleri arasındaki son krizlere de değinerek, "Şöyle bir düşünelim, birçok Müslüman ülkede kardeşlerimiz açlık ile terör ile baskı ile bu Ramazan'ı yaşamaya çalışıyor. Ne yazık ki Ramazan'ın temsil ettiği değerler hayatımıza yeteri kadar nüfuz etmiyor. Maalesef yeni krizlerin yeni gerilimlerin haberini alıyoruz. Üzülerek söylüyorum Körfez ülkelerinde kardeş ülkeler arasındaki gerilim tüm dünyada Ramazan coşkusuna gölge düşürmüştür. Buradan tüm Körfez kardeşlerime sesleniyorum. Liderler ve körfez halkı size sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralar ile bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı bölgemizdeki istikrarsızlıktan kan ve gözyaşından beslenen odaklar olacak. Türkiye'de darbe girişimi olduğunda Körfez'de kimlerin sevindiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne oluyor bitti mi bitiyor mu bunları takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.
(Selim Bayraktar /İHA)

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