Kardemir Karabükspor'da görev bölümü yapıldı

Kardemir Karabükspor'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Ferudun Tankut başkanlığında toplanan yeni yönetimde görev bölümü yapıldı.
Kardemir Karabükspor'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Ferudun Tankut başkanlığında toplanan yeni yönetimde görev bölümü yapıldı. Hikmet Ferudun Tankut başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası Asbaşkanlığa Seyit Ahmet Karabacak, Genel Sekreterliğe Tuncay Yıldız, Mali Sekreterliğe Serdar Dereli, Tesisler ve İdare Sorumluluğa Hakan Eren, Profesyonel Futbol Şube Sorumluluğuna Tolga Gül, Amatör Futbol Şube Sorumlusu Levent Ersöz, Salon Sporları Ve Sağlık Kurulu Başkanlığına Kürşat Yılmaz, Basın sözcüsü Koray Erikçi seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Ali Özer, Abdullah Adatepe, Cihan Yılmaz ve Aydın Derebaşı getirildi. (Yasin Erdem /İHA)
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