Kardemir Karabükspor 5 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Teknik ve taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı antrenman daha sonra yarım saha çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana, sakatlığı süren Ermin Zec ve kaleci Rybka'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Traore, Poko ve Yatabare katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından Rize'ye geçerek çalışmalarını orada sürdürecek.

Öte yandan, Afrika Kupası için ülkesi Gabon'da bulunan milli oyuncu Poko'nun da yarın Rize'ye giderek takımla birlikte çalışmalara katılacağı öğrenildi.

(Yasin Erdem /İHA)