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KARDEMİR işçisine yüzde 30 zam
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KARDEMİR işçisine yüzde 30 zam

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. ile Çelik-İş Sendikası arasında yürütülen 13. dönem toplu iş sözleşmesine ilişkin, 'Yüzde 30'luk bir zamla toplu sözleşmeyi tamamladık' dedi.

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş. ile Çelik-İş Sendikası arasında yürütülen 13. dönem toplu iş sözleşmesine ilişkin, "Yüzde 30'luk bir zamla toplu sözleşmeyi tamamladık" dedi.
Genel Başkan Değirmenci, KARDEMİR haddehane meydanında işçilere hitaben yaptığı konuşmada, toplu sözleşme sürecinin zor geçtiğini ancak mutlu sona ulaşıldığını söyledi.

"İŞÇİ KURBAN KESMEK İSTİYOR"
Bir genel başkan edasının ötesinde genel sekreter ruhuyla, temsilciler, şube yöneticileri ve genel merkez yöneticileri ile ilmik ilmik dokuyarak buraya geldiklerini söyleyen Değirmenci, " KARDEMİR işçisi Genel Başkandan ne bekliyor diye sorduk ve istekleri üç konuda toplandı. Bunlardan biri yüzde 25'i geçen bir zam, ikincisi kademe sorununun çözülmesini ve son olarak Kurban kesmek. Kurbanınız hayırlı olsun. 938 TL olan Kurban parasını bin 125 TL'ye çıkarttık. Sosyal yardımları birinci yılda yüzde 14 olarak geçtik. Kurban parasının artışını ekleyince bu oran ortalama yüzde 16,5 seviyesine geldi" dedi.

"YÜZDE 30 ZAM HAYIRLI OLSUN"
Değirmenci, ücret zammı ile ilgili olarak ise, hesabını vereceğim bir ücret zammını alarak geldiğini ifade ederek, "2 yılda eğer enflasyon 2018'in birinci ve ikinci altı ayında yüzde 5'leri geçmezse yüzde 30 zam hayırlı olsun. Eğer enflasyon yüzde 5'i geçerse, enflasyon kadar olacak dedi. Yani yüzde 6 olursa birer puan daha helal olsun. TİS 2017 -2018 yıllarını kapsayan dönemi için ortalama yüzde 30 ücret artışı ve soysal yardımlarda artış yüzde 16,5 ile bu toplu sözleşmeye bugün hayırlı olsun dedik. Yılardır bizden önceki arkadaşlarımız döneminde de çözülemeyen bir kademe ilerlemesi vardı. Dünden buyana işverenle bunun kavgasını verdik ve bu son olsun bitsin dedik. Eski yeni ayrımı olmamalı dedik. Bu sorunun çözümü de bize nasip oldu. 2018'in başından itibaren 9. grubun altında olan 9'uncu gruba, 10. grubun üzerinde olanlar kendi alanlarında kademesinde ilerleyecekler. 2018'in sonundan itibaren de herkes yaptığı işin kademesinde ücretini alacak. Bundan sonra burada kademe ilerlemesiyle ilgili bir tartışma yaşanmayacak. Bu toplu sözleşme ananızın ak sütü ile hepinize helal olsun" diye konuştu.
Genel Başkan Değirmenci daha sonra işçilere karanfil atarak işçilerle birlikte temsilcilik binasına kadar yürüdü.
(Yasin Erdem / İHA)

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