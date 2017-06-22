KARDEMİR'den satış duyurusu

KARDEMİR A.Ş., Temmuz-Eylül 2017 döneminde nervürlü inşaat demiri, kütük, profil-köşebent-ray-kalın yuvarlak, maden direği ve kangal satışı yapacağını duyurdu.

KARDEMİR A.Ş., Temmuz-Eylül 2017 döneminde nervürlü inşaat demiri, kütük, profil-köşebent-ray-kalın yuvarlak, maden direği ve kangal satışı yapacağını duyurdu.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş.'den (KARDEMİR) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üç aylık süreçte yapılacak satışlar için talep sahibi hissedar müşterilerin, şirket unvanı, şahsi isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Haziran'a kadar kuruma başvurmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca satış prosedürlerine göre yüzde 40 öncelikli ve yüzde 60 serbest olmak üzere Temmuz-Eylül 2017 döneminde liste fiyatı üzerinden 170 bin 200 ton nervürlü inşaat demiri, 245 bin ton kütük-blum, 91 bin ton profil-köşebent-ray-kalın yuvarlak ve maden direği ile 63 bin ton KANGAL satışı programlandığı belirtildi.

