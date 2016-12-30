30.12.2016 18:19 Kardan Yunus Emre heykeli yaptı

Eskişehir'de yağan karı fırsat bilen Lületaşı ustası, yeteneğini karda konuşturarak Yunus Emre heykeli yaptı. Eskişehir'de yağan karı fırsat bilen Lületaşı ustası, yeteneğini karda konuşturarak Yunus Emre heykeli yaptı.

Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda esnaf olan Lületaşı ustası Ramazan Bağlan, lületaşından yaptığı Yunus Emre heykelini bu sefer kar ile yaparak büyük beğeni topladı. Atlıhan El Sanatları Çarşı esnafının yardımıyla 4 saat sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 2 metre boyundaki Yunus Emre heykeli, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Lületaşı veya hediyelik eşya almak için çarşıya gelen ziyaretçiler ise gördükleri Yunus Emre Heykeli ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Yaklaşık 53 yıldır Lületaşı sanatıyla uğraşan Ramazan Bağlan, Yunus Emre Heykeli 'nin çarşıda çalışan esnaflar ile ortak bir fikir sonucu ortaya çıktığını belirtti. Yunus Emre aşığı olduklarını ve bu yüzden bu heykeli yaptıklarını aktaran Bağlan, "Bu, arkadaşlarımızla birlikte ortak fikrimiz. Daha önceden de aynı şekilde böyle bir şey yaptık. Kar yağınca arkadaşlarım bana, 'biz karı toparladık, siz ne yapmak istersiniz?' diye sordular. Daha önceden de Yunus Emre yaptığım için arkadaşlarla beraber böyle bir şey yapmaya karar verdik. Lületaşından el yatkınlığımız olduğu için, biz de kendi halimizde böyle bir şeyler yaptık. Biz bir Yunus Emre aşığıyız. Lületaşı olarak da Yunus Emre'yi çok seviyoruz. Zaten kendisi sevilmeyecek bir kişi değil, sevgi insanı. Biz de ondan esinlenerek, sevgimizi burada pekiştirelim diye düşündük" açıklamalarında bulundu.

"Profesyonel bir iş olmuş"

Çarşıda alışveriş yapmak için gelen Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi Fahri Murat Çirkin, "Çok güzel olmuş, yapanların ellerine sağlık. Büyük bir emek istiyor. Gerçekten uğraşıldığı çok belli olan bir çalışma. Eskişehir'in sembolü olan Yunus Emre'ye kardan bu güzel heykel yapılması çok güzel olmuş, çok hoşuma gitti. Profesyonel bir iş olmuş ve buraya kar yağdığı sürece herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

(Burak Tekin - Selim Kuşcu /İHA)

