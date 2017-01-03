03.01.2017 11:21 Kardan barış heykeli yaptı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir ressam, kardan semazen ve güvercin yaptı. Ressam Fikret Sarıbıyık, yaptığı kardan heykele 'Barış heykeli' adını verdi. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir ressam, kardan semazen ve güvercin yaptı. Ressam Fikret Sarıbıyık, yaptığı kardan heykele 'Barış heykeli' adını verdi.



Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Sanat Atölyesi sahibi Ressam Fikret Sarıbıyık kardan barış ve kardeşlik heykeli yaptı. Yenice ilçesinde 25 yıldır sanat atölyesi işletmeciliği yapan Ressam Fikret Sarıbıyık, yoğun kar yaşının ardından ilçedeki Marmara Parkı yanında, ülkede yaşanan terör olaylarının ardından milletçe birlik ve beraberliği sembolize eden semazan ve güvercinden oluşan kar heykeli yaptı. Sarıbıyık, "2017 yılının barış çağrısı olarak yapmak istedim. Özellikle Mevlana'nın çağrısını gündeme getirmeye çalıştım. Ne olursan ol gel mesajını iletmeye çalıştım. 2017 yılının barış, kardeşlik ve hoşgörü yılı olmasını diliyorum" dedi.



İki günde yapımı tamamlanan heykeli görmeye gelen Yenice Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Resul Çevik, "Çok güzel olmuş yapanların ellerine sağlık. Ülkemize barış, mutluluk ve esen getirsin. Muazzam olmuş" dedi.

