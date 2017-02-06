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Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
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Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı

KARDAK kayalıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında sıcak dakikalar yaşandı. Yunan sahil güvenlik botunun, Türk karasularını ihlalini gören ekipler 'Şu an Türk karasularındasınız. Burayı lütfen terk edin.' anonsu yaptı.

KARDAK'ta Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri birkez daha karşı karşıya geldi. Türk karasularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik ekiplerine uyarılar yapıldı. Hareketli dakikalar 15 dakika sürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan hareketli anlar görüntülendi.

İki devletin sahil güvenlik güçleri arasında geçen hareketli dakikalar, telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Bugün öğleden sonra Kardak kayalıkları arasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun, Türk karasularını ihlal ederek Çavuş Adası yakınlarına kadar geldiği görüldü.

BU ANONSU YAPTILAR

Yaşanan ihlali gören Türk sahil güvenlik birimleri, "Burası Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı. Şu an Türk karasularındasınız. Burayı lütfen terk edin." anonsu ile Yunan botunu derhal Türk karasularını terk etmesi için uyardı.

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15 DAKİKA SÜRDÜ

Bu uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaklaşık 15 dakika hareketli anlar yaşandı.

Hareketlilik, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk sahil güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbetine devam ediyor.

TCSG-72 Nolu sahil güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis-Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Sahil güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında bir Yunan sahil güvenlik botu da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların bulunduğu alanda bekleyişini sürdürüyor.


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