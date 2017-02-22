Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kardak kayalıklarında sıcak saatler
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kardak kayalıklarında sıcak saatler

Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan askerleri sınır ihlali yaptı. Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini kovaladı. Kardak kayalıklarından geçen yelkenli teknede Yunan askerleri arama yaptı.

Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına giren Yunan askerleri sınır ihlali yaptı. Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini kovaladı. Kardak kayalıklarından geçen yelkenli teknede Yunan askerleri arama yaptı.
Dün akşam saatlerinde kayalıkların önünde Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geldi. Bugün sabah saatlerinde bölgede sessizlik hakim olurken akşam saatlerinde sınır ihlalli yapan Yunan askerleri Kardak kayalıklarında sıcak saatler yaşanmasına neden oldu. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekibine müdahale ederek Türk karasularından çıkardı.
Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen 2 ülkenin de sahil güvenlik ekipleri kayalıkların etrafında devriye attı. Türk sahil güvenlik ekibinden 2 bot beklerken Yunan Sahil Güvenlik ekibinden ise 1 bot devriye görevi yaptı. Türk Sahil Güvenlik ekibi Kardak kayalıklarına 500 metre mesafede beklemeye başladı. Tam karşısına gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi de sessiz bekleyişini sürdürdü. Karşı karşıya duran Türk ve Yunan askerleri yaklaşık 2 saat boyunca birbirlerini izledi.

YELKENLİ YAT KARDAK'I KARIŞTIRDI
Öğlen saatlerinde ise Türk karasularında ilerleyen bir yelkenli tekne Kardak kayalıklarını geçerek Uluslararası sularda ilerlemeye başladı. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri uluslararası suda yelkenli tekneyi durdurarak kontrol etti. Olası bir durum oluşmaması için yarım mil uzakta Türk Sahil Güvenlik ekipleri de yelkenli tekneyi takibe aldı. Yelkenlinin önünü kesen Yunan askeri yaklaşık 30 dakika boyunca yelkenli teknede arama yaptı. Yelkenli tekne daha sonra uluslararası suda gözlerden kayboldu.

YUNAN ASKERLERİ TACİZE DEVAM EDİYOR
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarına ziyaretinin ardından Ege denizinde 25 gündür gerginlik yaşanıyor. Birçok kez Türk karasularına girerek sınır ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bugünde 2 kez sınır ihlali yaptı. İlk olarak Kardak kayalıklarından geçen Yunan askerleri Türk karasularına girdi. Kısa bir kovalamacanın ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede Yunan askerlerini geri püskürttü. Yaklaşık yarım saat sessizliğin hakim olduğu Ege Denizi'nde Yunan askerleri tekrar Türk karasularına girdi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait olan 2 bot Yunan sahil güvenliği kovalamaya başladı. Telsiz anonsları ile Yunan askerlerini uyaran Türk Sahil Güvenlik ekipleri, "Burası Türk Sahil Güvenliği, şu anda Türk karasularındasınız hemen Türk Karasularını terk edin" dedi. Yunan askerlerinin anonsları dikkate almaması üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 2 bot ile Yunan askerlerini yaklaşık 20 dakika boyunca kovaladı. Yunan askerleri daha sonra hızlı bir şekilde kendi karasularına döndü.
(Eren Ayhan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi yakalandı
'Mevcut sistem krizlere gebe'
Adanaspor taraftarlarından protesto
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yanıt
Terör örgütü üyesi inşaatta yakalandı
Dolandırıcıların 'SGK denetçisiyiz' oyunu polise takıldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
Erken emeklilik için üç formül
Erken emeklilik için üç formül
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecinin ifadesi!
Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecinin ifadesi!
MHP'li Belediye Başkanına hapis şoku!
MHP'li Belediye Başkanına hapis şoku!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi yakalandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi yakalandı
'Mevcut sistem krizlere gebe'
'Mevcut sistem krizlere gebe'
Adanaspor taraftarlarından protesto
Adanaspor taraftarlarından protesto
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yanıt
Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Anastasiadis'e yanıt
Terör örgütü üyesi inşaatta yakalandı
Terör örgütü üyesi inşaatta yakalandı
Dolandırıcıların 'SGK denetçisiyiz' oyunu polise takıldı
Dolandırıcıların 'SGK denetçisiyiz' oyunu polise takıldı
'Zor bir maç olacak'
'Zor bir maç olacak'
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı
Terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
Terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasına devam edildi
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasına devam edildi
Karısı ve kızını öldüren şahıs tutuklandı
Karısı ve kızını öldüren şahıs tutuklandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English