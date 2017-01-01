01.01.2017 17:22 Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Tekirdağ'da kar yağışı etkisini kaybetmeye başlarken, mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Tekirdağ'da kar yağışı etkisini kaybetmeye başlarken, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.



Tekirdağ'da cuma akşam saatlerinde etkisini arttırıp birçok aracın mahsur kalmasına neden olan kar yağışı, etkisini kaybetmeye başladı. Karın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte, karda mahsur kalan bir kar küreme aracı ve birkaç araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

