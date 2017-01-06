06.01.2017 23:50 Karda kalan sürücüler E-5'te ters istikamette ilerledi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken E-5 karayolunu kullanan sürücülerin yan yollarda ters yöne ilerledikleri görüldü. İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı felç ederken E-5 karayolunu kullanan sürücülerin yan yollarda ters yöne ilerledikleri görüldü.



Bazı sürücülerin ise araçlarını yollarda bıraktı.



İstanbul'da akşam saatlerinde etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Bahçelievler yönünde E-5 karayolu üzerinde araçlar gitmekte güçlük çekti. Kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar çareyi geri geri gitmekte budu. Bazı sürücülerin ise girdikleri yan yollarda ters istikamette ilerlemeye çalıştıkları görüldü. Yolda kalan bir sürücü Silivri'de Küçükçekmece'ye kadar 5 saatte gelebildiğini belirtti.



Öte yandan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarlarında bırakarak evlerine gittikleri görüldü.

