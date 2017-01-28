Karayoluna 4 noktada çığ düştü

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari-Van karayolunun 4 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari-Van karayolunun 4 ayrı noktasına çığ düştü.

Sabah saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan birinci tünel mevkii ile karayoluna 4 ayrı noktaya çığ indi. Çığın indiği esnada şans eseri kimsenin yoldan geçmemesi büyük bir faciayı önlendi. Hakkari ve Van istikametinden gelen yolcular ise bir süre yolun trafiğe açılmasını beklediler. Durumun Karayolları 114. Şube Şefliğine bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri yolu 1 saatlik bir çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açtı.

(Feyzullah Taş / İHA)