Karavayev o iddiayı yalanladı

Fenerbahçe'nin Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Karavayev, takım arkadaşı Neustadter'in kendisine '5 aydır taktik çalışmıyoruz' dediği iddia edilen haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Karavayev, takım arkadaşı Neustadter'in kendisine "5 aydır taktik çalışmıyoruz" dediği iddia edilen haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Karavayev'den yalanlama geldi. Bazı yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapan Karavayev, sosyal medya hesabından bu haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi. Takım arkadaşı Roman Neustadter'in kendisine "5 aydır taktik idman yapmıyoruz" dediği ve bunu da Karavayev'in basın organlarıyla paylaştığı iddiaları üzerine açıklama yapan Ukraynalı futbolcu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Haberin gerçek dışı olduğunu belirten Karavayev, "Bu haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ve buna benzer bir ifade kullanmadığımın bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

(Bozhan Memiş / İHA)