Karavan değil motosiklet

Adana'da bir kişinin eşi ve çocuğu ile seyahat ettiği motosikletinde bir de minder, döşek, yastık, mangal ve tüp taşıması pes dedirtti.

Adana'da bir kişinin eşi ve çocuğu ile seyahat ettiği motosikletinde bir de minder, döşek, yastık, mangal ve tüp taşıması pes dedirtti.

Yüreğir ilçesinde, Karataş Bulvarı'ndan Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'na doğru seyreden motosikleti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosikleti kullanan şahsın, arkasına eşini, ön tarafına da çocuğunu alıp arka kısma yerleştirdiği minder, döşek, mangal ve piknik tüpü ile seyahat etmesi dikkat çekti. İki kişilik motosikleti karavan gibi kullanan sürücü bir süre sonra sürücülerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

(Fatih Keçe / İHA)