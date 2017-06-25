Karavan araca böyle çrptı

Yerinden çıkan karavan otomobile böyle çarptı.

Yerinden çıkan karavan otomobile böyle çarptı.

Kaza Belarus'ta meydana geldi. Bir kamyonetin çektiği karavan, yerinden çıkaran karşı şeritte seyreden araca çarptı.Kazada otomobildeki iki kişi yaralanırken o anlar anbean araç kamerasına yansıdı.

