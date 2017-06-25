Karavan araca böyle çrptı

Yerinden çıkan karavan otomobile böyle çarptı. Kaza Belarus'ta meydana geldi. Bir kamyonetin çektiği karavan, yerinden çıkaran karşı şeritte seyreden araca çarptı.Kazada otomobildeki iki kişi yaralanırken o anlar anbean araç kamerasına yansıdı.
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