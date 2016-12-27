27.12.2016 14:50 Karataş'tan Rusya Antalya Başkonsolosluğuna taziye ziyareti

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko'ya taziye ziyaretinde bulundu. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Alexander Tolstopyatenko'ya taziye ziyaretinde bulundu.



Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da suikast sonucu yaşamını yitirmesi, Rusya ile yakın dostluk ilişkileri bulunan Antalya'da da üzüntüyle karşılandı. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek, başsağlığı diledi, Türkiye ve Antalya'nın olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Taziye ziyaretinde Karataş, Kızıl Ordu Korosunun da bulunduğu Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait, Karadeniz'de düşen uçak ile ilgili olarak da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.



Türk-Rus kardeşliğine büyük katkı sağlayan Büyükelçiyi saygıyla andıklarını ifadeden Karataş, "bu alçak terörist saldırıyı lanetlediğimizi, Antalya ve Türkiye halkı olarak Rusya halkının ve devletinin yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bizler Antalya'da Rus komşulara sahip olarak iç içe yaşamaktayız. Ekmeğimizi, işimizi paylaşıp, birbirimize kültürel anlamda da yakından tanıyan insanlarız. Bu üzücü hadisede terörün her türlüsüne karşı mücadele azmimizin arttığını ve Türkiye-Rusya işbirliğinin daha da güçleneceğimize inanmaktayız" dedi.

