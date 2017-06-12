Karasu'da evlerinden mühimmat çıkan 2 kişi tutukladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada evlerinde mühimmat bulunan 2 kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan aramada evlerinde mühimmat bulunan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Karasu ilçesinde bir evde mühimmat olduğu yönünde istihbarat alındı. Alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Karasu ilçesi Yalı Mahallesinde bulunan bir eve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. H.H. ve K.T. isimli şahısların ikametine düzenlenen baskında yapılan aramada AK-47 isimli uzun namlulu silah, bir adet el bombası, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet çelik yelek, mermiler ve mühimmat ele geçirilmişti.

Sorgulanmak üzere Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye getirilen H.H. ve K.T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

(Metin Nişancık /İHA)