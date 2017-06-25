Kararsız sürücü yangın musluğunu patlattı

Çin'de kararsız sürücünün çarptığı yangın musluğunu patladı.

Çin'de kararsız sürücünün çarptığı yangın musluğunu patladı.

Hangi yöne gideceğine bir türlü karar veremeyen şahıs, yolun ortasındaki yangın musluğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle patlayan musluktan fışkıran tazyikli su yolu ıslatırken, neyse ki araçtakilere bir şey olmadı.

