Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kararsız kaldı bariyerlere girdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kararsız kaldı bariyerlere girdi

Bayrampaşa'da, O-3 Karayolu Aksaray istikametinde bir araç bariyerlere saplandı. Kazada araç sürücüsü Eray Yıldırım yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da, O-3 Karayolu Aksaray istikametinde bir araç bariyerlere saplandı. Kazada araç sürücüsü Eray Yıldırım yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, O-3 Karayolu'nun Aksaray istikametinde seyreden 34 RJ 0382 binek aracın sürücüsü Eray Yıldırım (31), Bakırköy-Havalimanı yol ayrımında kararsız kalarak, aracıyla birlikte bariyere girdi. Kazayı gören görgü şahitleri, çarpmanın etkisiyle başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım'ın araç içerisinde sıkışma ihtimaline karşın itfaiye ekiplerine de ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza noktasında güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Yıldırım'a ilk müdahaleyi yaptı. Kaza istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı ambulansa aldı. Yaralanan sürücü, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sürücünün ilk belirlemelere göre herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Hüseyin Coşkun - Başak Akbulut /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Bedelli askerlik geliyor!
Bedelli askerlik geliyor!
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Bu köyden iftar saatinde aç geçme şansınız yok
Bu köyden iftar saatinde aç geçme şansınız yok
Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı
Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı
'TEOG'da çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor'
'TEOG'da çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor'
Direksiyonda uyuyan sürücü bariyerlere girdi
Direksiyonda uyuyan sürücü bariyerlere girdi
Mersin'de künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Mersin'de künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Macron dünyaya dönen astronata espri yaptı
Macron dünyaya dönen astronata espri yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English