Kararlı anne 46 kilo verdi

Adana'da iki çocuk annesi Güllü Sel, doğum yaptıktan sonra 105 kiloya kadar çıkınca diyet yaparak 6 ayda tam 46 kilo verdi.

Sahte estetik uzmanı kuaförün dudak silikonu yaptığı ve mağdur ettiği kadınlardan biri olarak gündeme gelen Güllü Sel, ilk hamileliğinde 80, ikinci hamileliğinden sonra ise 105 kiloya kadar çıktı. Bir gün aynaya baktığında kendisini beğenmeyerek kilolarından kurtulmaya karar verdiğini belirten Sel, bunu da 6 ayda başardığını söyledi.

Her kadın gibi giyinmeyi güzel görünmeyi isteyen kadınlardan biri olduğunu ifade eden Güllü Sel, "Kilo almaya 'dur' demem gerekiyordu en son kilolarımı verdim 80 kiloya kadar indiğimde bile mutlu değildim. Çocukluğumda bile zayıf çıtı pıtı bir kız olmamıştım. Kilom var diye karaciğer yağlanmasından tutun da bir sürü hastalıklar çıkmaya başladı. Öncelikle neden kilo aldığınızı araştırırsanız kilo vermeniz daha kolay oluyor. Kilo vermeye karar verdiğimden bu yana 3 yıl oldu ve 3 yıldır istediğim kilodayım 36 bedenim, zayıfım ve istediğim her şeyi giyebiliyorum çok mutluyum her kadına da tavsiye ediyorum" dedi.

Kiloyu verdikten sonra biraz sarkmaları düzeltmek biraz daha kasa çevirmek için sıkı bir spor yaptığına dikkat çeken Sel, "Kilo verirken, tedavi oldum şeker ve troid hastalıklarım çıktı bunlar tedavi edilirken kilo vermem daha da rahatladı. Kilo verdikçe hastalığım düzeldi o kısır döngüden çıkmış oldum şimdi de diyetime devam ediyorum. Asıl zor olan o kiloyu korumak ve aynı kiloda kalmak daha zor. Hem kilomu kontrol ediyorum hem de spor yapıyorum" diye konuştu.

Kiloyu nasıl verdiğine dair çok fazla mesaj aldığını kaydeden Sel, şöyle devam etti:

"Tek, tek cevaplamak çok zor oluyor. Buradan söylemek istediğim şey öncelikle istemeniz ve karar vermeniz çok önemli. Sağlıklı olmak için öncelikle doktor kontrolünde olmak gerekiyor. Kadınlar hormonlarla ilgili büyük sorunlar yaşıyorlar bende bu konu üzerine doktorlara gittim. Öncelikle sorunumun ne olduğunu neden kilo aldığımı ve neden veremediğimi buldular. Daha sonra da diyet yaparak kilo verdim."

Şuan 59 kilo olduğunun altını çizen Sel, "Psikolojik rakam 60 olamam asla, boyum da 1.60 çok uzun boylu değilim. Bana diyorlar ki bende 60 kiloyum ama sizin kadar zayıf durmuyorum neden dediklerinde bununla ilgili gerçekten estetik ameliyatlarının büyük faydası var. Çünkü sarkan yeri aldırmak ve düzeltmek gibi işlemler olunca biraz daha forsunuz düzeltilince diğer insanlardan zayıf görünüyorsunuz."

