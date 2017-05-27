'Kararımı gelecek hafta açıklayacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, 'Paris İklim Anlaşması konusunda nihai kararı önümüzdeki hafta açıklayacağım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Paris İklim Anlaşması konusunda nihai kararı önümüzdeki hafta açıklayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Paris İlkim Anlaşmasında yer alıp almayacağı konusunda kesin kararını önümüzdeki hafta açıklayacağını bildirdi. Trump, seçim kampanyası sırasında ABD'nin Paris İklim Anlaşmasından çıkacağını açıklamıştı. G7 Zirvesinde de ABD'nin izleyeceği tutum açıklık kazanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı Tweet'inde "Önümüzdeki hafta Paris Anlaşması hakkında nihai kararımı vereceğim" dedi. İtalya'nın Sicilya bölgesinde Taormina kasabasında gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde diğer altı devletin anlaşmayı kabul ettiği bildirildi. Trump ise kararını önümüzdeki hafta bildireceğini açıkladı.

