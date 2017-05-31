'Kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialar üzerine, 'Önümüzdeki bir kaç gün içinde Paris Anlaşmasına ilişkin kararımı açıklayacağım' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşmasından çekileceği yönündeki iddialar üzerine, "Önümüzdeki bir kaç gün içinde Paris Anlaşmasına ilişkin kararımı açıklayacağım" dedi.

ABD medyasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşmasından çekileceğine yönelik haberler yayınlandı. Bunun üzerine Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Trump'ın Paris İklim Anlaşmasından çekilme konusunda henüz karar vermediğini, seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Konuya ilişkin resmi twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, "Önümüzdeki bir kaç gün içinde Paris Anlaşmasına ilişkin kararımı açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Geçen Hafta gerçekleştirilen NATO zirvesinde Trump liderlerle Paris İklim Anlaşmasını görüşmüş ancak anlaşmazlıklar giderilememişti.

