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'Kararım Evet Platformu' 8 milyon yeni seçmeni bilgilendirecek
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'Kararım Evet Platformu' 8 milyon yeni seçmeni bilgilendirecek

16 Nisan referandumunda 8 milyon genç seçmen ilk defa oy kullanacak. Kararım Evet Platformu, sosyal medyadan gençlere ulaşarak referandum konusunda bilgilendirmek için çalışma başlattı.

16 Nisan referandumunda 8 milyon genç seçmen ilk defa oy kullanacak. Kararım Evet Platformu, sosyal medyadan gençlere ulaşarak referandum konusunda bilgilendirmek için çalışma başlattı.
Yeni oy kullanacak gençlerin yeterince bilgilendirilmediğini düşünen AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi İdris Demir'in oluşturduğu Kararım "Evet'de Birlik Platformu", 18-25 yaş arası gençlere ulaşmayı hedefleyen projenin startını verdi. Referandum ile ilgili olarak internet üzerinden kapsamlı bir çalışma yürüten platform, www.kararımevet.com adlı internet sitesi üzerinden gençlerin bilinçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında gençlere yönelik "Evet Diyorum Çünkü:" konulu makale ve şiir yarışması da düzenlendi. Katılım yaşı 18-25 olan projede Türkiye geneli tüm gençler İdris Demir'in Facebook, Twitter ve Instagram adreslerine mesaj atarak yarışmaya katılabilecek. Şiir ve makale dalında düzenlenen yarışmada birinciye bin lira, ikinciye 750 lira, üçüncüye ise 500 lira ödül verilecek. Derece yapanlara sürpriz hediyeler de verilecek.
Geleneksel seçim çalışmalarının yürütüldüğü günümüzde orijinal bir projenin altına imza atan Kararım Evet Platformu Başkanı İdris Demir, "Projemiz amaç ve yöntem itibari ile ülkemizde örnek olacak bir çalışmadır. İnşallah bu çalışma ile ülke genelinde binlerce gencimize ulaşarak onların bilinçlenmesini sağlayacağız hem de çevrelerini bilinçlendirmelerini isteyeceğiz. Bu şeklide Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkmış olduğu bu kutlu yolda desteklemeyi ve üyesi olduğumuz partinin evet çalışmasından başarılı bir şeklide çıkmasını hedeflemekteyiz" dedi.

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