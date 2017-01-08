08.01.2017 16:02 Karaman Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Karaman'da Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Karaman'da Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.



Atatürk Spor Kompleksi önünden başlayan yürüyüş, Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polise uzanan eller kırılsın" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki program İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yapılan duaların ardından izcilik il temsilciliği tarafından Karaman Valisi Süleyman Tapsız adına Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş'a ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'a, Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Bardır Gaziler köyü, Kars Kapı Şehitliği ve çarpışmaların yoğun geçtiği Kaynak Yayla mevkiinden alınan toprak hediye edildi.



Program, yürüyüşe katılanlara yağlı buğday çorbası ikram edilmesinin ardından sona erdi.

