03.01.2017 11:51 Karaman'da yeni kimlik kartları dağıtılmaya başladı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman'da da yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı.



Yeni kimlik kartını nüfusuna bağlı olduğu Karaman Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden eşi ile birlikte alan Vali Süleyman Tapsız, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak olan yeni kimlik kartlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Vali Tapsız, biyometrik ve yüksek güvenlikli yeni kimlik kartlarının vatandaşların hayatlarında önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade ederek, "Öncelikle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni yılın ilimiz, ülkemiz ve dünyamız için huzur ve barış getirmesini diliyorum. Ülke genelinde olduğu gibi Karaman'da da 2 Ocak 2017 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Yeni Kimlik Kartları verilmeye başlandı" dedi.



Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacağını belirten Tapsız, "Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini yada değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır" diye konuştu.



Proje ile eski kimlik kartlarının yerine yeni çipli kimlik kartlarının halkın iş ve işlemlerini yürütmesinde büyük kolaylık sağlayacağını söyleyen Vali Tapsız, yeni kimlik kartları sayesinde uzayan bürokratik işlemlerin azalacağını ve vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet alacağını ifade etti. Karaman Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından eşi Dr. Ayşe Tapsız ile birlikte yeni kimlik kartlarını alarak müdürlük çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Tapsız, kimlik kartlarını değiştirmek için bekleyen vatandaşlarımızla da bir süre sohbet ederek, yeni kimlik kartlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması dileklerinde bulundu.

