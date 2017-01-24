Karaman'da FETÖ/PDY operasyonu: 23 gözaltı

Karaman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 32 kişiden 23'ü gözaltına alındı.

Karaman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 32 kişiden 23'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen, aralarında polis, asker ve öğretmenin bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkezi Karaman olmak üzere Konya, Ankara, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Çankırı ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında aralarında öğretmen, polis ve askerlerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Mehmet Dağlı / İHA)