10.01.2017 12:00 Karaman'da belediye hizmetlerine zam yok

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 2017 yılında belediye olarak gelir tarifelerine zam yapmayacaklarını açıkladı. Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 2017 yılında belediye olarak gelir tarifelerine zam yapmayacaklarını açıkladı.



Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Belediye meclisi olarak, 2017 yılı için vatandaşlarımıza sunduğumu hizmet ve tarife ücretlerinde artış yapmama kararı aldık. Su, evsel atık, atık su, toplu taşıma ve imar harçlarında geçtiğimiz yılın ücret tarifesi uygulanacak" dedi.



Başkan Çalışkan, "Geçtiğimiz yıl uygulanan su ücreti bu yıl da 1,80 lira/ton olarak uygulanmaya devam edecek. Ayrıca akıllı su sayacı kullanan abonelere yüzde 10 indirim uygulaması devam edecek" diye konuştu.

